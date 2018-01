Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo avisa que limpeza de terrenos tem de ser feita até março

Eduardo Cabrita apelou à prevenção para evitar os incêndios florestais.

Por Lusa | 14:24

As limpezas de vegetação em redor de casas e povoações devem ser realizadas até março, recordou esta terça-feira o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, apelando à prevenção para evitar os incêndios florestais.



Em Vila Nova de Poiares, um dos concelhos afetados pelos fogos de 15 e 16 de outubro, Eduardo Cabrita fez "um apelo a todos os portugueses", incluindo autarquias, empresas públicas e privadas e cidadãos em geral, para que esses trabalhos sejam concluídos dentro do prazo.



A aposta na prevenção permite "criar condições para que os incêndios possam ser combatidos adequadamente" no futuro, sublinhou, frisando que se trata de "uma indiscutível prioridade nacional".



O ministro da Administração Interna falava aos jornalistas, em Vila Nova de Poiares, no distrito de Coimbra, após ter presidido, nos Paços do Concelho, à cerimónia de assinatura de um protocolo para a constituição da equipa de intervenção permanente (EIP), envolvendo o município, a Autoridade Nacional de Proteção Civil e os Bombeiros Voluntários locais.