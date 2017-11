Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Professores ganham batalha ao Governo

Ministério da Educação anuncia negociações com os sindicatos para contagem do tempo de serviço de forma faseada.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Milhares de professores manifestavam-se ontem junto à Assembleia da República quando no interior a secretária de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, anunciou o que os docentes reclamavam há semanas e que o Governo sempre negara: negociar como se fará a contagem dos 9 anos e 4 meses em que a carreira esteve congelada.



"Vai haver uma forma de a contagem da carreira docente ser, de alguma forma, recuperada. Veremos com os sindicatos com que faseamento", afirmou Alexandra Leitão, perante a ausência do ministro devido a doença, sublinhando que esta reposição do tempo de serviço já não constará neste Orçamento do Estado de 2018.



As primeiras reuniões entre Ministério da Educação e sindicatos estão marcadas já para hoje ao final da tarde. Pouco depois das declarações de Alexandra Leitão, Mário Nogueira, secretário-geral da Federação Nacional de Professores (Fenprof), cantava vitória. "Demos uma resposta absolutamente extraordinária e grandiosa.



Alguma coisa levou o Governo a tomar esta decisão", disse Mário Nogueira, frisando que os professores têm uma "força acrescida" para as negociações de hoje. Já João Dias da Silva, da FNE, afirmou que "há uma situação de injustiça relativa que não é aceitável" porque para outros trabalhadores da Função Pública foram contados os anos congelados.



Os sindicatos anunciaram que a adesão à greve foi superior a 90 por cento. O Ministério da Educação não forneceu números, mas houve milhares de alunos sem aulas e centenas de escolas que fecharam.



As negociações entre Governo e sindicatos não se afiguram contudo fáceis. O primeiro-ministro António Costa afirmou que recolocar os docentes nos escalões corretos das carreiras custa 650 milhões de euros, mais do que os 600 milhões gastos no descongelamento dos restantes funcionários públicos.



Há professores que ganham menos mil euros do que teriam direito no escalão correto.



9

anos, 4 meses e 4 dias foi o tempo que a carreira docente esteve congelada. Isto ocorreu entre 31 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007 e entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2018.



100 mil professores

Com este congelamento, cerca de 100 mil professores dos quadros perdem centenas de euros nos salários. Um docente que está no 5º escalão e devia estar no 9º perde 954 euros/mês.



Apagão de 9 anos

O Governo pretendia apagar estes 9 anos de carreira e recusara sempre negociar uma solução. Ontem, depois da greve massiva, tudo mudou.



Stress acumulado na origem da doença

Os problemas de saúde do ministro da Educação, Tiago Brandão Rodrigues, de 40 anos, terão tido origem no stress acumulado em dois anos de governação. Segundo o CM apurou, esta não foi a primeira vez que o governante foi assistido no hospital por ter Síndrome Vestibular Aguda.



A doença caracteriza-se por tonturas e vertigens, acompanhadas de vómitos, e dificuldades em manter o equilíbrio.

"Devido ao cansaço e ao stress, muitas vezes as pessoas estão mais fragilizadas e com as defesas em baixo e ficam mais expostas a esta inflamação do nervo vestibular", explicou ao CM o otorrinolaringologista Carlos Ribeiro.



A assessoria de imprensa do Ministério da Educação não revelou o nome do hospital onde o ministro se encontra, referindo apenas tratar-se de uma unidade lisboeta do Serviço Nacional de Saúde. No entanto, o CM conseguiu apurar que Tiago Brandão Rodrigues está internado no Hospital de Santa Maria.



O ministro continuava ontem internado e já recebeu visitas de amigos e colegas. A data da alta é desconhecida.