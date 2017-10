Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo dá ordem para poupar no consumo de água

Definidas 26 linhas de ação que visam assegurar o fornecimento às populações.

Por João Saramago e Tiago Virgílio Pereira | 01:30

O agravamento da seca severa que atinge o País levou o Governo a adotar ontem um conjunto de 26 medidas para reduzir o consumo de água e criar apoios aos agricultores. As maiores preocupações surgem agora ligadas ao abastecimento das populações. O ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, sublinhou que a situação mais complicada é na barragem de Fagilde, que abastece a região de Viseu, com perto de 200 mil habitantes.



As restrições ao consumo, que até agora estavam limitadas aos concelhos da bacia do rio Sado, são agora para serem aplicadas em todo o território continental. Refere a 9ª medida que é para "continuar a implementar medidas de redução dos consumos urbanos, em todo o País".



Segundo esta orientação, é necessário "diminuir a rega de jardins e hortas e respetiva prática em horários apropriados", bem como "restringir nas zonas críticas, o enchimento de piscinas individuais, lavagem de viaturas e logradouros".



Ficou também definido pela Comissão Permanente de Prevenção, Monitorização e Acompanhamento dos Efeitos da Seca a necessidade de "diminuir para rega de sobrevivência nas zonas verdes e em horários apropriados". É recomendado, ainda, "o fecho de fontes decorativas que não funcionem em circuito fechado".



É ainda necessário "reduzir as perdas de água, nomeadamente ao nível dos sistemas de distribuição". O organismo decidiu também promover uma campanha de sensibilização para a necessidade do uso racional da água.



No abastecimento à população, em Viseu começaram ontem a chegar aos reservatórios camiões-cisternas carregados com água. Cada um transporta 25 mil litros. Segundo o ministro João Matos Fernandes, "a barragem [de Fagilde] tem água apenas para abastecer as populações durante um mês".



Campanha da cortiça em risco

O montado de sobreiros tem apresentado valores de mortalidade das árvores muito acima do normal, situação agravada pela seca. Além da redução significativa de árvores – que no caso do Alentejo litoral pode chegar aos 10% – a falta de água compromete a qualidade da cortiça que será extraída na campanha de 2018 e seguintes.



"A seca pode ter reflexos no calibre [espessura], que vai ficar mais delgado e, consequentemente, vai desvalorizar e significa também menos quantidade", explica a Associação de Produtores Florestais de Vale do Sado que representa 200 produtores do litoral alentejano.



D. Manuel Clemente propõe oração pela chuva nas missas

O cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, propôs ontem aos sacerdotes de Lisboa para incluírem uma oração nas missas, devido à seca severa que atinge o País.



Na carta com o título ‘Proposta de oração pela chuva’, D. Manuel Clemente lembra a seca mas também os "incêndios extremamente gravosos" e o grande número de mortos e feridos e prejuízos económicos e morais "que é urgente colmatar".



E fala dos "vários níveis de compreensão" da realidade, das "interrogações profundas" que a natureza admite, para concluir: "Na verdade, respeitando os vários níveis e qualidades dos seres, tudo tem origem divina e com Deus se pode e deve manter e melhorar." O pedido de intervenção divina para que chova já aconteceu outras vezes em Portugal, onde em secas passadas já se organizaram procissões.



Há 15 dias, a população de Rebordãos (Bragança) carregou a Senhora da Serra, durante duas horas pela serra, para pedir chuva.



Em 1976, o Papa Paulo VI também publicou uma oração pela chuva, pedindo a Deus compaixão pelos que sofriam "duramente a seca".



PORMENORES

Captações de água

A comissão decidiu não licenciar novas captações de água em perímetros urbanos e determinou o reforço da fiscalização.



Áreas ardidas

Prevista adoção de medidas nas áreas ardidas que minimizem os efeitos da qualidade da água, em articulação com autarquias.



Desinfeção de água

Traçado reforço da desinfeção dos depósitos públicos e particulares e dos autotanques usados no abastecimento de água.