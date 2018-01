Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo disponível para propor lei-quadro para a criação de freguesias

Carlos Miguel disse que "o Governo está empenhado em ter freguesias com mais meios e mais competências".

Por Lusa | 19:48

O secretário de Estado das Autarquias Locais, Carlos Miguel, garantiu esta sexta-feira que o Governo está disponível para trabalhar no sentido de propor uma lei-quadro para a criação de freguesias.



"O compromisso do Governo, expresso no seu programa, é avaliar a reorganização territorial das freguesias e corrigir os casos mal resolvidos", frisou Carlos Miguel, durante a sessão de abertura do XVI congresso da Associação Nacional de Freguesias (Anafre), que decorre até domingo em Viseu.



Carlos Miguel disse que "o Governo está empenhado em ter freguesias com mais meios, mais competências, mais atuantes e com mais capacidade para celebrar parcerias".



Lembrando que, em parceria com a Anafre, foi produzido o relatório do grupo técnico para a definição de critérios para a avaliação da reorganização do território das freguesias, o secretário de Estado disse que agora "há que discutir e fixar critérios".



"Critérios de eficiência, demográficos, sociais, históricos, de representatividade das populações, mas sempre critérios, padrões, para que possa haver verdadeiro benefício no dia-a-dia das pessoas e do próprio território", sublinhou.



Carlos Miguel aproveitou o congresso para falar da integração dos trabalhadores precários nas freguesias, admitindo que muitas delas "não têm os mínimos para cumprirem e exercerem as suas competências".



"Também sabemos que existem freguesias que têm colaboradores há anos e anos ao seu serviço sem terem a sua situação laboral regularizada", acrescentou.



Na sua opinião, todos ganham com a regularização destas situações e, por isso, apelou às freguesias que não percam esta oportunidade.



Segundo o membro do Governo, "muitas freguesias não dispõem de meios financeiros que lhes permitam ter um trabalhador que assegure o atendimento diário na sua sede", uma situação que deve ser revista.



"Se o Estado, e bem, criou para as famílias um Rendimento Social de Inserção ou o ordenado mínimo nacional, as freguesias têm de poder contar com um valor mínimo de eficiência ou de funcionamento", afirmou, recebendo aplausos dos congressistas.



Carlos Miguel disse que o Governo está aberto a essa discussão, "caso a Anafre a pretenda fazer".



O secretário de Estado disse ainda que o futuro passa "por uma descentralização de competências da administração central para a local", uma matéria que é da responsabilidade da Assembleia da República, mas que deve agregar "os mais amplos consensos políticos possíveis".



"O Governo tudo fará para maximizar esta discussão e está muito empenhado em encontrar as parcerias possíveis para a sua aprovação, na certeza de que há um tempo para discutir e um tempo para decidir", acrescentou.



O XVI Congresso da Anafre, que se realiza em Viseu, entre esta sexta-feira e domingo, vai eleger os órgãos para o mandato de 2017-2021 e debater temas como a descentralização de competências para as autarquias, a revisão da Lei das Finanças Locais, a reorganização territorial das freguesias e o estatuto do eleito local.