Governo e parceiros sociais discutem valor do salário mínimo para 2018

Aumento salarial é o primeiro ponto da ordem de trabalhos do encontro.

Por Lusa | 19.12.17

O Governo e os parceiros sociais discutem esta terça-feira em Concertação Social o valor do salário mínimo para 2018, que deverá ser de 580 euros.



Segundo a convocatória da reunião, o aumento do salário mínimo nacional é o primeiro ponto da ordem de trabalhos do encontro.



A reunião contará também com a presença do ministro Adjunto, Pedro Siza Vieira, que apresentará o ponto 2 da ordem de trabalhos, relativo ao "Ponto de situação do Programa Capitalizar".



Na última reunião de Concertação Social, no dia 5, o ministro do Trabalho, Vieira da Silva, apresentou aos parceiros sociais uma proposta de 580 euros para o salário mínimo em 2018 e disse que era "muito provável" que fosse esse o valor final.



O salário mínimo é atualmente de 557 euros.