Governo esclarece que não reabriu candidaturas de apoio a agricultores

Ministério da Agricultura explica que o fez foi duplicar o valor máximo das indemnizações pelos fogos.

Por Lusa | 22:51

O Governo esclareceu esta quinta-feira que não foram reabertas quaisquer candidaturas de apoio aos agricultores afetados pelos incêndios do ano passado, mas sim duplicadas as verbas para as indemnizações acima dos 400 mil euros.



Num esclarecimento à Lusa, fonte do Ministério da Agricultura lembrou que o Governo subiu o limite máximo do apoio aos agricultores afetados pelos incêndios de 2017 de 400 mil para 800 mil euros, para garantir que todos vão poder apresentar a reembolso a totalidade dos prejuízos que tiveram.



A fonte falava na sequência de declarações do dirigente da Associação Distrital de Agricultores de Coimbra (ADACO), Isménio Oliveira, que pediu a reabertura das candidaturas simplificadas a apoios na sequência dos incêndios de 15 de outubro, afirmando que o Governo reabriu as candidaturas acima dos 400 mil euros.



"O senhor ministro [da Agricultura] diz que fez um esforço enorme para pagar o que já foi pago até agora, reabriu as candidaturas acima dos 400 mil euros que contemplam cinco lesados. Porque é que não reabrem para três mil agricultores que têm muitas dificuldades em sobreviver com aquilo que aconteceu e que estão a ficar fora dos apoios?", questionou.



A mesma fonte frisou à Lusa que não foram reabertas quaisquer candidaturas acima dos 400 mil euros, apenas aumentado o montante, uma vez que havia disponibilidade financeira e que havia cinco candidaturas acima desse valor.