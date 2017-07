Governo escolhe Porto para candidatura à Agência Europeia do Medicamento

Conselho de Ministros escolhe Invicta em detrimento de Lisboa.

13.07.17

A cidade do Porto foi a escolhida para a candidatura à Agência Europeia do Medicamento, decidiu esta quinta-feira o governo em reunião de Conselho de Ministros.

No final da reunião do Conselho de Ministros, a ministra da Presidência disse que foi decidido que o Porto é a cidade portuguesa que "apresenta melhores condições para acolher a sede daquela instituição".

"O Porto está mais próximo do centro da Europa, está mais perto do centro da Península (Ibérica)", assinalou por seu lado o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes.

A decisão põe fim a semana de especulação, com o Governo a recuar na intenção inicial, que era a de candidatar Lisboa a receber a agência que vai deslocalizada do Reino Unido, por causa da saída do País da União Europeia.António Costa tinha apontado Lisboa e Porto como as únicas duas cidades portuguesas com capacidade de atrair para Portugal o organismo que regula o mercado do medicamento na Europa.