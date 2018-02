Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo promete dez novos barcos na Transtejo e Soflusa

Frota fluvial do Tejo vai ser reforçada.

Por E.N. | 08:34

José Mendes, secretário de Estado Adjunto e do Ambiente, garantiu esta quarta-feira, no Parlamento, que está em estudo a aquisição de dez barcos para a Transtejo e Soflusa, estando disponíveis 17 milhões de euros.



Na comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas, também foi ouvido o ministro do Ambiente, João Matos Fernandes, que abordou os problemas no Metro de Lisboa.



"Estamos a solicitar a disponibilidade de eletromecânicos" para reparar até maio as 20 unidades triplas (comboios de três carruagens) avariadas.



Em 2017, as dez maiores estações do Metro tiveram 128,5 milhões de validações (mais 5% face a 2016).



Marquês de Pombal foi a mais movimentada: 17 202 402 passageiros.