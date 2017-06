Governo quer consenso na defesa de igualdade no trabalho

Sobre essa matéria, Eduardo Cabrita defendeu que a proposta do Governo saiu reforçada após o trabalho que foi realizado na Assembleia da República."O texto final aprovado pela Assembleia da República vai além e claramente melhorou a iniciativa política do Governo", sublinhou.Em discussão esteve uma proposta de lei que obriga os conselhos de administração das empresas cotadas em bolsa a cumprir uma quota de 33% para o género menos representado a partir de 2020.Eduardo Cabrita considerou ainda que a autorregulação das empresas neste campo é insuficiente e frisou ser disso exemplo o baixo cumprimento do acordo que várias empresas assinaram - ainda com o anterior executivo, de PSD e CDS-PP - sobre o número de mulheres nos conselhos de administração.O ministro comparou ainda a importância da aprovação desta lei à atribuída à lei da paridade de 2006, diploma de "natureza estrutural", que mudou a Assembleia da República, as autarquias e "a presença portuguesa no Parlamento Europeu".