Governo só quer pagar progressões em 2020

Executivo propõe aos professores pagar subidas de escalão apenas na próxima legislatura.

Por Bernardo Esteves | 01:30

A pressão da greve de professores de anteontem serviu para o Governo ceder e aceitar finalmente negociar a forma de recuperação dos 9 anos e 4 meses de tempo de serviço congelado, mas as propostas ontem apresentadas ficam muito aquém do que pretendem os sindicatos e foram rejeitadas.



Numa reunião com as secretárias de Estado Adjunta e da Educação, Alexandra Leitão, e do Emprego Público, Fátima Fonseca, os sindicatos ficaram a saber que o Governo pretende pagar as progressões de escalão apenas a partir de 2020, ou seja, já na próxima legislatura. Além disso, o Governo não quer contabilizar dois dos nove anos em que a carreira esteve congelada, entre 2005 e 2007.



"As propostas que o Ministério da Educação apresenta partem de premissas que são impossíveis de aceitar. Na próxima legislatura não sabemos que Governo estará", afirmou António Tojo, porta-voz da Frente Sindical de Docentes, formada por oito sindicatos, que foi a primeira a ser ontem recebida, seguida da FNE e da Fenprof, as maiores associações.



A Frente Sindical exige que sejam contados os nove anos e que a recuperação do tempo de serviço comece a produzir efeitos já em 2018. Os sindicatos admitem que a margem para um acordo é reduzida e preparam novas formas de contestação que serão acertadas entre todos.



Recuperação em duas legislaturas

O Governo propôs à Federação Nacional de Educação (FNE) que o faseamento da recuperação salarial do tempo de serviço se prolongue por duas legislaturas.



Segundo João Dias da Silva, secretário-geral da FNE, as indicações do executivo indiciam que o início do pagamento comece em 2020 e se prolongue para depois de 2023.



A Fenprof foi a última organização a ser recebida, nesta ronda negocial que acabou após o fecho desta edição.



"Carreiras são insustentáveis"

O deputado do PS João Galamba disse que "as carreiras dos professores são financeiramente insustentáveis".



"É impossível 120 mil pessoas progredirem automaticamente com valorizações muito elevadas e a promessa de todos chegarem ao topo", afirmou na SIC Notícias.



anos, 4 meses e 2 dias foi o tempo que a carreira docente esteve congelada, entre 31 de agosto de 2005 e 31 de dezembro de 2007, e entre 1 de janeiro de 2011 e 31 de dezembro de 2017.



Custo de 650 milhões

O custo do posicionamento nos escalões corretos de mais de 100 mil professores teria um custo anual de 650 milhões de euros, segundo indicou o primeiro-ministro. Estes acréscimo de custos seria permanente, repetir-se-ia todos os anos.