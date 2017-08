Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo ‘vende’ Porto à Agência do Medicamento com renda de 16 €/m2

Portugal promete taxa única de IRS de 20% para funcionários da Agência Europeia do Medicamento.

Por Edgar Nascimento | 01:30

Portugal promete preços de arrendamento entre os 16 e os 18 euros por metro quadrado para a instalação da sede da Agência Europeia do Medicamento (EMA) no Porto. No entanto, há cidades concorrentes que propõem valores mais baixos para receber a EMA – é o caso de Milão (11,5 € por m2), Viena (de 11,50 a 16,50 € por m2) e Varsóvia (14 €/m2).



A proposta portuguesa sugere três localizações: o Palácio Atlântico, onde está instalada uma agência do Millennium, o Palácio dos Correios, junto à Câmara do Porto, e um edifício novo a construir na avenida Camilo. Todas têm áreas a rondar 29 mil metros quadrados. Já outras cidades propõem edifícios novos ou recentes, prontos a ocupar.



A candidatura portuguesa apresenta outros ‘aliciantes’: aos funcionários, o ‘pacote de boas-vindas’ inclui taxa única de IRS de 20%, apoio do Instituto do Emprego para que os familiares possam encontrar trabalho, lugares garantidos nas escolas para os 640 filhos dos quadros da agência, "registo direto e imediato no Serviço Nacional de Saúde", e "privilégios e imunidades, isenções e facilidades" iguais aos membros de categoria equiparável ao corpo diplomático.



O resultado da avaliação das candidaturas é divulgado em setembro e a vencedora anunciada em novembro.



"Agência não terá custos para Portugal"

Rui Moreira, presidente da Câmara do Porto, garantiu ontem que a instalação da EMA na cidade não vai ter custos para o País. "Isto não é o Euro do futebol. Não vamos construir estádios para receber a EMA", afirmou.



Na candidatura entregue segunda-feira na Comissão Europeia é garantido que as viagens de carro do aeroporto ao centro da cidade demoram 25 minutos em hora de ponta e que há 4929 quartos em hotéis de 3 a 5 estrelas.



Concorrentes com edifícios já prontos

Concorrem à instalação da sede da EMA 19 cidades. Milão (Itália) sugere o edifício Pirelli, que tem 50260 m2. Barcelona (Espanha) candidata a Torre Glòries (ou Agbar), com 37 700 m2 de instalações prontas a ocupar. Amesterdão (Holanda) sugere o Vivaldi Building (42612 m2).