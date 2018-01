Hospitais na Grande Lisboa e Setúbal num ‘mar’ de macas

Doentes acamados enchem corredores do serviço de Urgência em Setúbal. Utentes em esperas de várias horas criticam hospital em Lisboa.

Por Diogo Carreira e Sofia Garcia | 01:30

"Isto é horrível porque ela é diabética e já teve um AVC. É muito tempo" Utente do hospital.



Mais longos fossem os corredores do serviço de Urgências do Hospital de S. Bernardo, em Setúbal, mais macas estariam encostadas às paredes. É essa a perceção que os utentes têm ao deambular pelos corredores. É esta a perceção de milhares de utentes de tantas outras unidades do outro lado do Tejo, na Grande Lisboa."O limite legal para internamento em corredor é de 24 horas, mas é habitual estarem ali pelo menos uma semana. Chegámos a ter um doente nos corredores internado seis meses", contou aouma enfermeira daquele serviço.A maioria dos funcionários pede anonimato por medo da instauração de processos disciplinares, que alegam serem comuns. "Nunca querem que contemos o que corre mal, só o bem", confessa a mesma fonte. Outra funcionária garante que a sobrelotação dos corredores não se deve ao pico da gripe. "Durante o verão a coisa acalma, mas garanto que isto nada tem a ver com o pico da gripe. Este é o cenário normal das nossas Urgências", diz.No Hospital de Santa Maria, em Lisboa, multiplicam-se as queixas. "Estou com a minha mãe desde as 21h30", diz a filha de uma senhora de 90 anos, quando o relógio bate a 00h30. "Isto é horrível porque ela é diabética e já teve um AVC. É muito tempo", conta. "Estou aqui com a minha namorada há seis horas e não sabemos quando saímos. Parece que tem uma infeção há semanas", afirma um jovem."Num dia menos problemático, uma urgência no hospital Amadora-Sintra pode chegar às 7 horas: meia hora para a triagem, 4 horas até à consulta e mais de 2 para exames", diz uma funcionária."Acontece durante o ano inteiro, até no verão, quando não há surtos de gripe nem de pneumonia. Há sempre macas nos corredores", afirma ainda uma funcionária do hospital Amadora-Sintra.No Amadora-Sintra faltam pelo menos 20 enfermeiros. "São os profissionais que garantem o normal funcionamento da unidade, fazendo muitas vezes turnos seguidos", relata a mesma fonte.O Hospital Prof. Dr. Fernando Fonseca, habitualmente conhecido por Hospital Amadora-Sintra, foi criado para servir uma população de cerca de 300 mil utentes. Atualmente, é responsável por mais de 600 mil.O Hospital de São Bernardo integra o Centro Hospitalar de Setúbal, a par do Hospital Ortopédico Sant’iago do Outão. Tem três serviços de Urgência disponíveis 24 horas por dia: Geral, Pediátrica e de Ginecologia e Obstetrícia.O Hospital Amadora-Sintra foi, em 1995, a primeira unidade a funcionar como parceria público-privada, contrato que terminou em 2008, nos tribunais.