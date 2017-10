Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Gravador de aluna leva professora a tribunal

Docente vai ser julgada por maus-tratos a alunos e juíza admite gravação como prova.

Por Liliana Rodrigues | 01:30

Colocar um gravador na mochila da filha, de sete anos, para perceber o clima de terror que vivia na sala de aulas foi "o único meio ao alcance do progenitor para comprovar o que alega na queixa, já que nenhuma das testemunhas adultas e profissionais da escola admitiu ter assistido a factos, não sendo alheia a circunstância da arguida ser diretora da escola".



A afirmação é da juíza de instrução do Tribunal de Braga que decidiu manter a acusação e levar a julgamento a docente Maria do Céu Almeida, de 53 anos, pelo crime de maus-tratos aos alunos da Escola Básica do 1º ciclo de Ortigueira, em Palmeira, Braga.



A gravação, divulgada pelo CM em dezembro de 2015, revelava insultos, humilhações e agressões aos alunos da turma de que fazia parte a filha de António Mateus. A menina evidenciava sinais de depressão e ansiedade.



O tribunal entende que "como meio de prova, a gravação não é nula" e que "a conduta do progenitor não é ilícita", como defendia a professora, que queria ver António Mateus sentado no banco dos réus.



A acusação refere que a professora apelidava a menina de "burra, burroide, estúpida e filha da p..." e que "a arguida desferia golpes na cabeça da criança com uma vara de madeira, que trazia sempre consigo, por ela não saber ler".



Pouco importa os pais complacentes

No inquérito, alguns pais consideraram normal a professora infligir castigos físicos e verbais , como chamar "burrinhos". Uma mãe chegou mesmo a concordar que o filho tenha levado uns "croques" na cabeça.



"Pouco importa que vários progenitores sejam complacentes com a situação de maus-tratos educativos. A disciplina escolar tem de ser compatível com a dignidade da criança", sublinhou a juíza do Tribunal de Braga.



Comunicação social ajudou a alertar

Alguns trechos da gravação foram divulgados pelo CM e CMTV.



A juíza refere na decisão que "publicá-los na comunicação social teve o mérito de alertar a comunidade escolar para o que se passava dentro das suas portas".



SAIBA MAIS

5

crianças foram reconhecidas como tendo sido alvo de maus- -tratos por parte na escola, no processo disciplinar interno movido pela escola.



Recorre de suspensão

Foi aplicada à docente a sanção de 50 dias de suspensão, por ter violado o dever de correção. A docente recorreu e ainda não há decisão.