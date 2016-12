Grávidas vacinadas contra tosse convulsa

Graça Freitas acrescentou que a vacina contra a tuberculose deixou de ser administrada a toda a população. A BCG passa a ser dada apenas a pessoas que contactem com potenciais portadores. É introduzida ainda a vacina contra a meningite B mas é também dada apenas a crianças consideradas de risco para certas doenças.



Aos cinco anos faz-se a segunda dose de vacina combinada contra o sarampo, parotidite epidémica e rubéola. As raparigas, aos dez anos, fazem a primeira dose de Hpv9 (contra o vírus do papiloma humano).

Entra em vigor no próximo mês o novo Programa Nacional de Vacinação, que contempla, pela primeira vez, a vacinação contra a tosse convulsa de grávidas, entre as 20 e as 36 semanas de gestação."Esta decisão levará a que o bebé receba também o efeito da vacina até ser vacinado aos dois meses", explicou ao CM a sub-diretora-geral da Saúde, Graça Freitas. Este ano verificaram-se já 526 casos da doença, praticamente o dobro de 2015. Há ainda a registar a morte de um recém-nascido, quando, no ano passado, dois bebés não sobreviveram à tosse convulsa.Os bebés passam a receber, aos dois e seis meses, uma única vacina com seis valências: contra a hepatite B, doença invasiva por Haemophilus influenzae, difteria, tétano e tosse convulsa e contra a poliomielite.