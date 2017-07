Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve da Petrogal com adesão entre os 50% os 100% em Sines

Adesão à paralisação em Matosinhos chega aos 80%.

15:55

A adesão à greve da Petrogal em Matosinhos é de 80% e na refinaria de Sines varia entre 50% e 100%, segundo o sindicato sobre a paralisação que começou às 00:00 de hoje e decorre até segunda-feira.



Rui Pedro Ferreira, presidente do Sindicato da Indústria e Comércio Petrolífero (SICOP), considerou as "adesões boas" no Porto, referindo serem de 80% e que não estão a ser abastecidos os camiões-tanque, que transportam o combustível para os postos de abastecimento.



O sindicalista previu que a adesão se mantenha ou "até melhore" nos próximos dias.



Já Hélder Guerreiro, do SICOP, referiu que a "unidade mais importante da refinaria de Sines está a baixar cargas" devido à "adesão à greve quase nos 100%", acrescentando que nas outras fábricas a "adesão é inferior, por volta dos 50%".



Os trabalhadores da Petrogal estão em greve desde as 00:00 de hoje até às 06:00 de segunda-feira em "defesa da contratação coletiva" e pela "aplicação de direitos que estão a ser postos em causa pela administração".



Em declarações à agência Lusa, Armando Farias, coordenador da federação intersindical Fiequimetal (CGTP), explicou que as negociações com a petrolífera estão suspensas: "Houve um processo negocial, a empresa requereu o aviso de caducidade. O aviso foi publicado e está impugnado e, neste momento, as reuniões com a empresa estão suspensas", afirmou.



A Lusa contactou a Galp, mas até ao momento não obteve comentários da empresa.