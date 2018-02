Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve de professores de 13 a 16 de março

Sem aulas a 13 em Lisboa e Madeira, a 14 no Sul, a 15 no Centro e a 16 no Norte e Açores.

Por João Saramago | 01:30

Os professores irão fazer uma greve de "caráter regional entre os dias 13 e 16 de março", avançou ontem o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira. A greve arranca na terça-feira, 13, na Região Autónoma da Madeira e também nas escolas da região de Lisboa e Vale do Tejo. No dia seguinte a paralisação ocorre nas escolas do ensino básico e secundário do Sul (Alentejo e Algarve). Na 5ª feira é a vez de paralisarem os professores da região Centro, e na 6ª feira a greve ocorre nas regiões Norte e Açores.



Para os representantes das dez estruturas sindicais (que integram as duas federações com maior representatividade, Fenprof e FNE), as negociações com a comissão que representa os ministérios da Educação e das Finanças estão praticamente paradas perante a proposta que classificam de "extremamente negativa" sobre a contagem do tempo de serviço.



Sobre as restantes matérias a negociar - aposentação, horários de trabalho e progressão na carreira - "o avanço foi de zero", disse Mário Nogueira.



Esta quinta-feira, nas instalações do Ministério da Educação, a plataforma sindical entregou um parecer do professor de direito administrativo Licínio Lopes Martins sobre as reivindicações, que será agora encaminhado para a Procuradoria-Geral da República, entidade que poderá vir a dirimir os conflitos.