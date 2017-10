Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve deve fechar centenas de escolas

Paralisação de professores e funcionários na sexta-feira.

Por Bernardo Esteves | 08:49

Centenas de escolas devem encerrar sexta-feira devido à greve geral da função pública, a que a Fenprof também aderiu.



Os diretores avisam que o número de funcionários está nos mínimos e não será preciso muitos fazerem greve para as escolas fecharem.



"Mesmo faltando poucos funcionários as escolas têm de fechar. Às vezes basta faltar um para não haver condições para manter a escola aberta", disse ao CM Filinto Lima, líder da Associação Nacional de Diretores de Agrupamentos e Escolas Públicas, lamentando que os 1500 auxiliares prometidos pelo Governo ainda não tenham chegado às escolas: "Foi uma promessa virtual, só em 2018 devemos ter este reforço." O dirigente responsabiliza o Ministério das Finanças, que acusa de "demonstrar mais uma vez um enorme desrespeito pela Educação".



Mário Nogueira, da Fenprof, espera uma "adesão elevada dos professores". "Há uma indignação muito grande com esta discriminação de pretender anular mais de 10 anos da carreira que estiveram congelados", afirmou.



O sindicalista diz que a classe está consciente dos riscos de uma adesão reduzida. "Seria pormo-nos a jeito para sermos penalizados", disse, frisando que a confirmar-se o ‘apagão’ de 10 anos seria "o início do fim da carreira docente, porque mais de metade da classe não conseguiria chegar ao topo".