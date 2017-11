Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve docente une sindicatos no dia 15

Aderem Fenprof, FNE e restantes estruturas sindicais.

Por Bernardo Esteves | 01:30

Todas as organizações sindicais de professores convocaram uma greve nacional para dia 15, quarta-feira, por causa da intenção do Governo de anular a contagem de mais de nove anos em que a carreira esteve congelada.



Também foi marcada uma concentração junto à Assembleia da República, que no mesmo dia discute o Orçamento para a Educação.



"É importante os professores estarem unidos para fazerem uma tremenda greve", disse Mário Nogueira, da Fenprof.

Esta greve ocorrerá apenas 19 dias depois da de 27 de outubro, convocada pela Fenprof, que coincidiu com a paralisação da Função Pública.



As duas maiores estruturas sindicais (Fenprof e FNE) unem-se pela segunda vez numa greve nesta legislatura. A primeira foi a 21 de junho, dia de exames nacionais.



A Fenprof garante que o Ministério das Finanças remeteu a discussão do descongelamento para o Ministério da Educação (ME) e este recusou. Recorreu então ao primeiro-ministro, que, num ofício de ontem, remeteu para o ME.



O CM confrontou o ME, que não respondeu.