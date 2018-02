Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greve dos auxiliares desmarca cirurgias no Algarve

Continuam denúncias de utentes colocados em macas nos corredores do Hospital de Faro.

Por João Mira Godinho | 09:06

A greve do pessoal técnico e dos auxiliares do Centro Hospitalar Universitário do Algarve (CHUA) obrigou, esta quinta-feira, ao reagendamento de cirurgias programadas e de outras atividades no Hospital de Faro. A paralisação foi convocada devido à falta de pessoal, que está a levar os profissionais "à exaustão".



"Calcula-se que só para a carreira auxiliar de ação médica (assistentes operacionais) a falta seja de cerca de 90 a 100 trabalhadores, para que os serviços consigam funcionar normalmente", diz o Sindicato dos Trabalhadores em Funções Públicas e Sociais, que acusa o Ministério da Saúde de esquecer estes profissionais e fala de uma situação de "rutura" no CHUA.



Também ontem, a existência de macas nos corredores do Hospital de Faro voltou a ser denunciada por Cristóvão Norte. O deputado do PSD diz que "os internamentos nas Urgências deixaram de ser a exceção e voltaram a ser norma".



Ao CM, a administração do CHUA garante que "os corredores não estão a ser utilizados para colocação de macas" e lamenta "a veiculação desse tipo de informações falsas". Disse ainda que os utentes nas Urgências aguardam exames ou estão em tratamento, desmentindo internamentos no serviço.



PORMENORES

856 dias de espera

Cristóvão Norte questionou o Governo sobre o tempo de espera por consultas no CHUA. Urologia, no hospital de Portimão (856 dias), e Estomatologia, em Faro (635) são as especialidades com maior espera.



Entrega de documento

A greve continua hoje e às 15h00 será entregue à administração um documento com preocupações e reivindicações.



Maior afluxo de utentes

A administração do CHUA admite "momentos de maior afluxo" de utentes às Urgências, nesta altura, devido à atividade gripal.