Greve dos bares dos comboios foi suspensa

Segundo o STIHTRSN, a Servirail deu apenas 0,35% (cerca de 2 euros), de aumento salarial em 2016, e apenas no salário de base, e propôs apenas 1% (cerca de 6 euros) para 2017.Os sindicatos vão agora pedir nova reunião à empresa para prosseguirem as negociações no início de janeiro de 2017.O STIHTRSN pretende um aumento de 03%, com um mínimo de 30 euros de valorização salarial, e a negociação do acordo de empresa.