Greve dos médicos cancela milhares de consultas e cirurgias

Último balanço aponta para uma adesão de 80 a 85% nos hospitais e de 85 a 90% nos centros de saúde.

Por João Saramago | 01:30

A greve nacional dos médicos ontem realizada contou com um adesão de 80 a 85% nos hospitais, e de 85 a 90% ao nível dos Cuidados de Saúde Primários, divulgou o secretário-geral do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha.



A paralisação teve por consequência imediata o cancelamento de milhares de consultas e cirurgias programadas.



Já os doentes que foram encaminhados para os serviços mínimos, como é o caso da quimioterapia, dos transplantes ou diálises, viram os tratamentos serem concluídos. Também nas Urgências o atendimento funcionou sem transtornos.



O objetivo é "unicamente que seja reposto o que foi retirado com a chegada da troika", acrescentou Jorge Roque da Cunha. Os médicos reclamam a passagem de 18 para 12 horas no tempo semanal de trabalho nas Urgências, a redução do número de utentes por médico de família de 1900 para 1500 e a revisão do pagamento das horas noturnas.



O ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, admite para breve um entendimento com os médicos.



"Acredito que há condições para que, até ao final do ano, haja o consenso possível". Diferente é a posição do secretário-geral da Federação Nacional dos Médicos (FNAM), Mário Jorge Neves: "Antes do final do ano poderá haver uma nova greve"



600 milhões para exames nos privados

O Estado paga mais de 600 milhões de euros por ano a privados que realizam meios complementares de diagnóstico, como análises. Os dados foram revelados no primeiro estudo do Conselho Nacional de Saúde (CNS), órgão consultivo do Governo. Ontem, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, pediu a demissão do presidente do CNS, Jorge Simões, por este ter proposto que enfermeiros desempenhem funções atribuídas a médicos.