Greve entope aeroportos na Páscoa

A greve dos trabalhadores das empresas de segurança nos aeroportos, Prosegur e Securitas, que se inicia amanhã poderá causar perturbações nos aeroportos durante a Semana Santa. A paralisação é de duas horas diárias, no início dos turnos e fontes da ANA - Aeroportos de Portugal, adiantaram aoque estão a aconselhar os passageiros a utilizarem bagagens de porão em vez de bagagens de mão, por forma a agilizar o controlo de quem quer viajar nesta época festiva.A empresa que explora os aeroportos tem um plano de contingência para este tipo de situações mas para já ainda não foi acionado, e recomenda aos passageiros com viagem marcada entre 13 e 17 de abril "que procurem ou aguardem as instruções transmitidas pelas suas companhias aéreas, deslocando-se para os aeroportos de acordo com aquele contexto".O coordenador do SITAVA Fernando Henriques criticou os serviços mínimos definidos para a greve ( 40% do serviço prestado), o que considerou "desproporcional". O dirigente sindical admitiu que a greve possa "provocar atrasos", tendo em conta que se trata de um período de grande procura.