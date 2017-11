Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Greves parciais de professores poderão ser levantadas na terça-feira

Greve às primeiras horas da componente letiva já foi desconvocada e os sindicatos poderão também levantar a greve parcial à componente não letiva do horário dos docente.

13:37

A greve às primeiras horas da componente letiva de cada professor já foi desconvocada e, na terça-feira, os sindicatos poderão também levantar a greve parcial à componente não letiva do horário dos docentes.



A Federação Nacional de Educação (FNE) tinha convocado uma greve à primeira hora de trabalho entre os dias 13 e 27 de novembro como forma de protesto à proposta do próximo Orçamento do Estado que não previa a contagem do tempo de serviço congelado ao longo dos últimos nove anos, quatro meses e dois dias.



No entanto, na madrugada de sábado, depois de uma maratona negocial de dez horas, Governo e sindicatos da educação chegaram a um compromisso: o tempo de serviço congelado será considerado para efeitos de progressão e o processo deverá estar concluído até ao final da próxima legislatura.



Tendo em conta os resultados conseguidos, o secretário-geral da FNE, João Dias da Silva, anunciou o levantamento da greve aos primeiros tempos/horas da componente letiva de cada docente.



Neste momento, FNE e Federação Nacional dos Professores (Fenprof) mantêm apenas a greve parcial à componente não letiva do horário dos docentes, que poderá ser desconvocada na terça-feira no final da reunião no Ministério da Educação, anunciou o secretário-geral da Fenprof, Mário Nogueira, em declarações à Lusa.



Na agenda do encontro de terça-feira estão o acesso dos professores aos 5.º e 7.º escalões, a discussão de concursos assim como a calendarização da discussão dos horários de trabalho que permitirá ter efeitos no próximo ano letivo.



"Amanhã (terça-feira) poderemos levantar a greve à componente não letiva", concluiu Mário Nogueira.