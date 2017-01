Gripe e frio matam mais neste inverno

Para minimizar os tempos de espera, têm sido reforçados os meios. No Hospital do Montijo foi ativada uma enfermaria de contingência para receber doentes de outras unidades que receberam alta e esperam vaga na rede de cuidados continuados. O Centro de Saúde de Monte Abraão (Sintra), que serve 360 mil pessoas, vai abrir aos domingos, a partir de amanhã, das 10h00 às 18h00.

A epidemia da gripe e as temperaturas baixas fizeram aumentar o número de mortos em dezembro e janeiro. No dia 2 de janeiro, por exemplo, a Direção-Geral da Saúde registou 573 óbitos, o maior número de mortes neste dia desde 2009.Segundo Ana Paula Rodrigues, da Rede Médicos Sentinela – um sistema de observação em Saúde do Instituo Ricardo Jorge – a gripe e o frio explicam o aumento dos mortos. Segundo o Instituto Ricardo Jorge, já houve 11 mortos atribuídos diretamente à gripe.O aumento da incidência de casos de gripe tem levado mais utentes às urgências hospitalares. O Amadora-Sintra está desde terça-feira da semana passada sem receber doentes encaminhados pelo Centro de Orientação de Doentes Urgentes. O Hospital de Santa Maria, Lisboa, recebeu, nos primeiros cinco dias do ano, 3394 doentes.