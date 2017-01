Guerra nos bombeiros põe socorro em risco

Nas últimas semanas o socorro tem estado reduzido na vila. "O socorro não está assegurado. Os vila-verdenses não estão seguros", alertou José Lomba, o comandante ainda em exercício, que não foi reconduzido no cargo por ter sido contra a utilização de uma ambulância para transportar a equipa de um programa da TVI.

A saída do comandante José Lomba dos Bombeiros de Vila Verde, devido ao ‘caso TVI’, levou 30 elementos do corpo ativo a deixaram os bombeiros, em solidariedade para com o comandante. A ‘debandada’ tem posto em causa o socorro no concelho, que nas últimas semanas tem sido assegurado pelas corporações vizinhas.Esta quinta-feira, devido à falta de ambulâncias para socorrer uma idosa que se sentiu mal na Segurança Social de Vila Verde, um popular foi pedir ajuda no Centro de Saúde da vila, que fica do outro lado da rua. Mas o socorro foi negado. O diretor executivo do Agrupamento dos Centros de Saúde (ACES) Gerês-Cabreira já mandou abrir um inquérito de averiguações."Vamos abrir um inquérito para apurar como tudo se passou, na certeza de que assistência não se pode negar a ninguém", disse o presidente do Conselho Clínico e de Saúde do ACES. Raul Borges quer perceber como tudo se passou. "A quem foi feito o pedido de auxílio e quem porventura o negou", especificou.