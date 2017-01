Há cada vez mais mães após os 40 anos em Portugal

Correio da Manhã Alexandre Lourenço.



Os avanços científicos e a disponibilidade para ter filhos cada vez mais tarde explicam a evolução. Mas há riscos. "Após os 40 anos, sabemos que há fatores que condicionam, tanto a gravidez, como a própria qualidade do recém-nascido. Até porque se são óvulos da própria mulher, após os 40 anos, quer o número de malformações, quer de erros cromossómicos, como síndrome de Down, tornam-se progressivamente maiores", explicou aoAlexandre Lourenço.O ginecologista/obstetra do Hospital de Santa Maria, em Lisboa, considera, por isso, que ser mãe após os 40 anos representa uma "gravidez de risco".

Em Portugal há cada vez mais mulheres que são mães após os 40 anos. Os dados dos últimos cinco anos disponibilizados pelo Instituto Nacional de Estatística indicam que o número de crianças cujas mães têm mais de 40 anos cresceu 22%.Em 2015 foi alcançado o maior número de sempre de filhos de mães com 40 ou mais anos, num total de 4728. Em 2011, o total de bebés tardios foi de 3874.Consolidada é também a evolução do número de mulheres que são mães com idade superior a 50 anos. Em 2011 foi registado um bebé, mas em 2015 houve 11 bebés cuja idade da mãe era superior a 50 anos. No último ano, nasceram dois bebés de mães com 53 anos. Os bebés cujas mães estão numa idade classificada pelos médicos como de risco representam mais de 5% dos nados-vivos. Em 2011, eram 3,9%.