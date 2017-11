Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Há mais pais a ficarem em casa

Também o número de homens que receberam subsídio por licença parental facultativa aumentou.

Por F.G. | 08:12

Há cada vez mais homens a optarem por receber o subsídio de licença paternal de uso exclusivo do pai, revelou um relatório da Comissão para a Igualdade no Trabalho e no Emprego (CITE).



"A percentagem de homens que receberam subsídio por licença parental obrigatória de uso exclusivo do pai, face à percentagem de licença obrigatória gozada por mulheres, obteve um aumento bastante significativo entre 2005 (56,5%) e 2016 (75,9%)", lê-se no relatório.



Também o número de homens que receberam subsídio por licença parental facultativa aumentou 23,4% em doze anos.