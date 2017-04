Há "uma epidemia de sarampo", diz diretor-geral de Saúde

O diretor-geral de Saúde, Francisco George, admitiu esta segunda-feira que o país "está perante uma epidemia de sarampo".Há neste momento "casos graves e preocupantes" desta doença em Portugal, garantiu o diretor-geral, numa entrevista à Antena 1.Recorde-se que a Direção-Geral da Saúde (DGS) alertou hoje para a necessidade de os pais vacinarem os filhos "sem hesitação" e revelou que desde janeiro foram notificados 23 casos de sarampo em Portugal.

Segundo a DGS, dos 23 casos notificados, 11 foram confirmados pelo Instituto Ricardo Jorge e os restantes 12 estão ainda em fase de investigação.A primeira infeção terá sido detetada numa criança de 13 meses, não vacinada, que deu entrada no hospital a 27 de março, tendo depois contagiado cinco funcionárias, que como estavam vacinadas tiveram a doença mas de forma mais leve.A DGS informou ainda que hoje, pelas 18h30, emitirá um comunicado pormenorizado sobre este assunto.O sarampo é uma das doenças infeciosas mais contagiosas, podendo provocar doença grave ou mesmo a morte. É evitável pela vacinação e está, há vários anos, controlada em Portugal.Consideram-se já protegidas contra o sarampo as pessoas que tiveram a doença ou que têm duas doses da vacina, no caso dos menores de 18, e uma dose quando se trata de adultos.Mais de 500 casos de sarampo foram reportados só este ano na Europa, afetando pelo menos sete países, segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS).