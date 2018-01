Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Habitação de idosa em risco de ruir

Mavilde Ribeiro de 91 anos foi obrigada a trocar a cama pelo sofá desde que a casa contígua à sua ruiu.

Por Sofia Garcia | 08:47

Mavilde Ribeiro tem 91 anos e há duas semanas foi obrigada a trocar a cama pelo sofá desde que a casa contígua à sua ruiu, em Alhos Vedros (Moita).



O abalo afetou a habitação de Mavilde e fez com que parte da parede do quarto caísse em cima da cama. "Se não me tivesse levantado mais cedo naquele dia, a parede tinha caído em cima de mim. A esta hora estava morta", explica ao CM.



Sem filhos, tem o marido internado há três anos e vive sozinha. "Ninguém imagina o que tenho passado", confessa.



Ao CM, a Câmara da Moita garante já ter uma equipa da Divisão de Assuntos Sociais a par do caso e que agendou uma visita técnica à habitação da idosa.