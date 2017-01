Hambúrgueres com má qualidade

CM Fernando Carmo, dono do talho.



"Não estamos cá para prejudicar a saúde de ninguém, até porque nós e os nossos filhos comemos desta carne. Tentamos sempre garantir a melhor qualidade", reforça.



O Talho d’Alta, em Lisboa, é um dos piores na classificação, mas o seu proprietário garante "nunca ter tido problemas" com a ASAE, que fez "várias visitas" ao longo de quase 12 anos de funcionamento. "Só vendemos hambúrgueres já feitos com mistura de porco e de vaca. Os 100% de vaca que vendemos são feitos no momento", explica aoFernando Carmo, dono do talho."Não estamos cá para prejudicar a saúde de ninguém, até porque nós e os nossos filhos comemos desta carne. Tentamos sempre garantir a melhor qualidade", reforça.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Hambúrgueres frescos de carne de vaca com "bactérias potencialmente perigosas, como a salmonela", conservados a temperaturas muito acima do permitido e a maioria repletos de conservantes – são estas as principais conclusões de um estudo da Deco, divulgado ontem, e que se baseou em amostras de 25 talhos de Lisboa e do Porto.Apenas cinco talhos não utilizaram sulfitos (conservante que mantém o aspeto fresco da carne) e só dois mantinham os hambúrgueres a uma temperatura razoável, sendo que o obrigatório são 2 graus. Aliás, "a temperatura média de venda aproximou-se dos 8 graus" e o valor máximo detetado foi 14 graus.O relatório indica que 84% dos hambúrgueres tinham falhas de higiene e de conservação e foram encontradas bactérias como a salmonela "em quatro amostras". A ASAE vai analisar o estudo e, "se necessário for", tomar medidas de fiscalização suplementar. Em 2016, esta entidade fiscalizou 610 estabelecimentos de comércio de carne e produtos à base de carne, tendo sido instaurados 20 processos-crime.