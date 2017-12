Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

‘Heli’ do INEM de Évora aterra de emergência

Dois doentes tiveram de ser transportados para Lisboa pelos Bombeiros Voluntários de Portalegre.

Por Sónia Trigueirão e Pedro Galego | 19.12.17

O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) de Évora, depois de avariar no dia 15 de dezembro, voltou a ficar inoperacional no domingo, dia 17, sendo obrigado a realizar uma aterragem de emergência no heliporto de Portalegre.



O doente, um homem de 41 anos, vítima de um acidente de viação entre Elvas e Campo Maior, acabou transportado do hospital de Portalegre para a unidade de São José, em Lisboa, numa ambulância dos bombeiros voluntários.



O estado do homem foi considerado grave, com ferimentos nos membros inferiores. Já no dia 15, aconteceu o mesmo a um homem com diagnóstico de Acidente Vascular Cerebral (AVC), que já estava dentro do aparelho.



O INEM confirma as avarias, tendo o ‘heli’ ficado operacional ontem às 18 horas. Fonte do Instituto salientou que o facto de o aparelho sofrer momentos de inoperacionalidade "não coloca em risco a prestação de cuidados de emergência médica à população", uma vez que são acionados outros meios que permitem garantir uma resposta eficaz e de qualidade aos doentes, como se verificou nas situações dos dias 15 e 17.



Segundo a mesma fonte, "as situações de avaria verificadas foram completamente imprevistas, esperando o INEM que não se voltem a repetir".



CODU ativa ambulância para local errado

O Centro de Orientação de Doentes Urgentes do INEM acionou uma ambulância para a aldeia de Conceição, Ourique, quando a chamada era para o bairro da Conceição, em Beja, a 55 quilómetros, para socorrer um futebolista, de 27 anos, que ficou inanimado durante um jogo, no sábado à tarde.



Segundo o INEM, o engano foi corrigido 16 minutos após a chamada inicial. O jogador, Márcio Cortes, esteve um dia no hospital e está a recuperar.