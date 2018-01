Helicóptero da Força Aérea sofre acidente em Beja

Aparelho ficou danificado mas não há registo de feridos.

Um helicóptero da Força Aérea, sediado na Base Aérea em Beja, sofreu hoje um acidente durante um treino, na zona de Selmes, registando-se danos materiais na aeronave, com a tripulação a escapar sem ferimentos.



"Foi durante um voo de treino, pelas 15h20, que o helicóptero Alouette III efetuou uma aterragem forte. Estava a simular uma aterragem forçada e esta acabou por ser mais forte do que o esperado", disse à Lusa fonte da Força Aérea.



Segundo a mesma fonte, a aeronave sofreu alguns danos materiais, mas a tripulação saiu ilesa.



"Não sabemos ainda a extensão dos danos, mas aeronave sofreu danos que a impedem de sair do local pelos seus meios e vai ter que ser retirada por via terrestre", explicou.



A Força Aérea esclarece que este tipo de treinos são efetuados em locais isolados, que não colocam em perigo a população, referindo que as causas do acidente estão sob investigação.



O Chefe do Estado-Maior da Força Aérea, General Manuel Teixeira Rolo, já informou o ministro da Defesa Nacional do ocorrido.