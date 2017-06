Helicóptero do INEM sem peças obriga a viajar de ambulância

Como estava inoperacional, a mulher foi enviada de ambulância para o Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde lhe fizeram uma triagem. A seguir foi enviada para o Hospital de São Francisco Xavier, também em Lisboa.



A doente chegou ao Hospital do Litoral Alentejano por volta das 18 horas onde lhe foram realizados os primeiros tratamentos, considerados feitos dentro do período da janela terapêutica. Entre as 18h30 e as 19 horas foi ativado o helicóptero do INEM.Como estava inoperacional, a mulher foi enviada de ambulância para o Hospital Egas Moniz, em Lisboa, onde lhe fizeram uma triagem. A seguir foi enviada para o Hospital de São Francisco Xavier, também em Lisboa.

Uma mulher, de 49 anos, com um Acidente Vascular Cerebral (AVC) teve de ser transportada do Hospital do Litoral Alentejano, onde lhe foram prestados os primeiros tratamentos, para Lisboa de ambulância. O helicóptero do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM) , em Évora, estava inoperacional e não podia realizar o transporte, segundo fonte conhecedora do processo.A doente, em vez demorar apenas 45 minutos a chegar a Lisboa, demorou cerca de hora e meia.O CM contactou o gabinete de Comunicação do INEM que confirmou a paragem do ‘heli’. Segundo a mesma fonte o aparelho parou cerca de duas horas para realizar trabalhos de substituição de uma peça. Sobre o caso da doente ter sido obrigada a viajar de ambulância, o INEM disse desconhecer o caso.