Hoje é o dia em que se pode viajar de cuecas no metro

Iniciativa começou nos Estados Unidos há 15 anos.

Se sempre imaginou como seria andar sem calças no metropolitano de Lisboa, hoje tem a oportunidade perfeita para o fazer. O evento "No Pants Day" realiza-se este domingo em Lisboa das 15h00 às 18h00, de forma a promover a boa disposição dos portugueses que utilizam os transportes públicos.



A edição deste ano marca o décimo aniversário do acontecimento na capital portuguesa, que ao longo dos anos já reuniu um largo número de fãs de todas as idades dispostos a esquecer a temperatura mais fria que se faz sentir na rua.

Para participar basta ir até Largo de Camões, o ponto de encontro, pelas 15h00. Após a chegada, todos os participantes são divididos em grupos e é-lhes dado um destino específico. Todas as informações encontram-se na página oficial do evento de Portugal.

A iniciativa surgiu em Nova Iorque, nos Estados Unidos, há 15 anos com o objetivo de trazer uma lufada de ar fresco às habituais viagens diárias dos habitantes da cidade que nunca dorme.