Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hoje é o dia mais triste do ano

Equação permite calcular a data exata do dia mais deprimente do ano.

11:19

O dia mais triste do ano é geralmente a terceira segunda-feira de janeiro. Hoje, dia 15 de janeiro, é então o dia mais triste do ano 2018.



Foi em 2005 que tudo começou. Uma campanha de marketings da emppresa Sky Travel, afirmava ter uma equação que permitia calcular a data exata do dia mais deprimente de cada ano.



O estudo foi feito por uma professor catedrático de Cardiff, Cliff Arnall, que juntou vários factores numa só fórmula para chegar ao resultado.



Condições climáticas, nível da dívida, o tempo passado desde o Natal, níveis de motivação, stress e outros factores são algumas das unidades estudadas.