Homem espera 15 dias por funeral

Francisco Salvação, proprietário da funerária Montijense, conta que não é a primeira vez que toma esta iniciativa e aponta o dedo às entidades competentes: "As pessoas merecem dignidade. A Segurança Social tem de dar respostas".Ao, o provedor da Santa Casa da Misericórdia do Montijo, José Forte, lamentou não ter conseguido ajudar a família e justifica-se com a "falta de verbas". Ocontactou a Segurança Social, que, até ao fecho desta edição, não comentou.

O corpo de António Domingos esteve 15 dias encerrado numa morgue à espera de ser sepultado. Morreu no dia 22 de março e só foi enterrado a 6 de abril. A família, sem dinheiro para realizar o funeral, pediu ajuda à Segurança Social do Montijo e à Misericórdia local. Todos os pedidos sem sucesso. Valeu a generosidade de uma agência funerária local, que se ofereceu para resolver o assunto."Foi um calvário. Eu não queria deixar lá o meu pai, mas fui obrigada a fazê-lo por falta de dinheiro", contou aoGuida Domingos, filha de António, de 63 anos, que não resistiu a múltiplos AVC. Sem descontos para a Segurança Social e a receber uma reforma por deficiência, António Domingos não teve direito ao subsídio de funeral, deixando a filha com poucas alternativas.Já sem esperança, Guida Domingos acabou por ser surpreendida com uma oferta da funerária Montijense. "Apareceu-me à porta, pediu-me os documentos do meu pai e ofereceu o funeral", recordou.