Homenagem a vítimas de Lamego em Avões

Os rostos da tragédia em Lamego





No local da tragédia, vários ramos e velas foram colocados em homenagem aos trabalhadores da fábrica de pirotecnia que perderam a vida nas explosões de terça-feira.

Fotogaleria 27 Fotos Os rostos da tragédia em Lamego Explosão em fábrica de pirotecnica deixou família desfeita. Foto Direitos Reservados

"Peçamos a Deus por todos os nossos irmãos, que nos deixaram de forma tão breve e também pelas famílias enlutadas". O apelo à oração foi deixado domingo ao final da tarde por Victor da Silva, pároco de Avões (Lamego), no final da encenação da Via-Sacra, que levou centenas de fiéis à freguesia.Enquanto o sacerdote orava por cada uma as vítimas, vários fiéis choravam, emocionados com o sentimento de perda e cientes do sofrimento dos familiares.Entre os presentes, Bernardete Baeta, representante dos pais do jardim de infância de Avões, recorda Susana Pereira, uma das vítimas, como uma mãe dedicada e presente - deixa Egas, de 6 anos, e Martim, de 1 ano e 9 meses."Lembro-me de, numa peça de teatro dos meninos, ela pegar no rosto do Egas e perguntar-lhe ‘Quem é o rei? És tu, tens de te portar bem’. Não me sai da cabeça", referiu Bernardete Baeta de lágrimas nos olhos.