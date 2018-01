Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hormonas de crescimento furtadas de unidade em Lisboa

Unidade onde ocorreu o furto fica no distrito de Lisboa.

Por Cláudia Machado | 09:42

A Autoridade Nacional do Medicamento (Infarmed) alertou esta sexta-feira para o furto de três lotes de medicamentos de um estabelecimento de saúde.



Os remédios são o Genotropin e o Humatrope (hormonas de crescimento), ambos na forma de pó e em solução injetável.



"Não se pode afastar a possibilidade destes lotes poderem ser transacionados no circuito ilegal do medicamento", referiu o Infarmed, que não revelou mais dados por o caso estar a ser investigado.



Ao que o CM apurou, a unidade onde ocorreu o furto fica no distrito de Lisboa.