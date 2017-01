Hospitais a postos para a vinda do Papa

Os hospitais mais próximos do santuário serão os primeiros a ser acionados, mas se surgirem ocorrências que obriguem à "mobilização nacional de meios mais diferenciados" as vítimas serão encaminhadas para Coimbra, Lisboa e Porto, desde que testem e atualizem os seus planos para situação de catástrofe.

O que achou desta notícia?







Muito insatisfeito







Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







Muito insatisfeito







Muito satisfeito pub

Mais de 30 hospitais entre Lisboa e Porto, de vários centros hospitalares, vão estar de prevenção durante a visita do Papa Francisco a Fátima, nos próximos dias 12 e 13 de maio.A coordenação dos meios será da responsabilidade do Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM), no âmbito da Comissão de Gestão do Plano de Contingência para as Comemorações do Centenário das Aparições de Fátima criada pelo Ministério da Saúde, por despacho do secretário de Estado Adjunto e da Saúde, Fernando Araújo, publicado ontem em Diário da República.Esta comissão dispõe de um mês para fazer um levantamento das necessidades e elaborar a avaliação de risco, por forma a criar um plano de contingência com um dispositivo de apoio que abranja os peregrinos e as entidades convidadas. Este plano deve envolver todos os organismos e integrar as "situações previsíveis" de doença, mas também de "exceção", que podem ter muitas vítimas e ser de natureza traumática, biológica e química, entre outras.