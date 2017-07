Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais adquiriram 134 mil pílulas para abortar

Interrupção da gravidez despenalizada há dez anos.

Por Edgar Nascimento | 10:32

Os hospitais portugueses autorizados para a realização de abortos adquiriram, nos últimos dez anos, 134 564 comprimidos de mifepristona, conhecida como ‘pílula abortiva’, desde que a interrupção da gravidez até às dez semanas foi despenalizada.



Segundo dados fornecidos à Lusa pela Autoridade Nacional do Medicamento, 28 hospitais do Serviço Nacional de Saúde com gestão pública consumiram mifepristona em 2016. Este produto bloqueia a hormona fundamental para a manutenção da gravidez e está autorizado em Portugal desde julho de 2007.



Este ano, entre janeiro e março, foram vendidos 5420 comprimidos.



No último relatório da Direção-Geral da Saúde sobre a despenalização da interrupção da gravidez, foram feitos 15 873 abortos em 2015.