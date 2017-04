Hospitais algarvios sem ortopedistas nas Urgências

A falta de clínicos desta especialidade já não é novidade e o CHA garantiu que estava a reforçar os recursos humanos.

Os hospitais algarvios voltaram a estar sem médicos ortopedistas nos serviços de Urgência durante doze horas, devido a uma falha nas escalas do Centro Hospitalar do Algarve (CHA). Os doentes que sofreram traumatismos graves tiveram de ser ‘desviados’ pelos bombeiros e INEM para unidades de saúde de Lisboa.A falta de clínicos ocorreu, ao que oapurou, entre as 20h00 de sexta-feira e as 08h00 de ontem. Questionada pelo, fonte oficial do CHA confirmou "uma falha na escala de ortopedia", que foi resolvida ontem de manhã.Segundo a mesma fonte, "todos os doentes que precisaram de cuidados mais diferenciados foram transportados para o Hospital de Santa Maria, em Lisboa, na sequência de um protocolo entre as unidades hospitalares".