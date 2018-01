Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais com mais camas na região Centro

Unidade de Viseu decidiu transferir até 24 doentes para a Casa de Saúde S. Mateus.

08:41

O hospital de Viseu decidiu transferir até 24 doentes para a Casa de Saúde S. Mateus, de forma a garantir mais camas disponíveis para os doentes agudos e "no sentido de colmatar a maior afluência de doentes a precisar de internamento", disse Cílio Correia, diretor do Centro Hospitalar Tondela-Viseu.



"Esta medida passa pela contratualização de camas externas para acolher doentes que estão a aguardar vaga na rede nacional de cuidados continuados integrados", explicou.



Também os hospitais de Tomar, Abrantes e Torres Novas "abriram" mais 33 camas no âmbito do plano para o frio e gripe.