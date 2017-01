Hospitais de Aveiro e Águeda querem doentes com gripe em centros de saúde

O que achou desta notícia?







Devido ao surto de gripe que se tem feito sentir nos últimos dias, os Serviços de Urgência do Centro Hospitalar do Baixo Vouga (CHBV) têm registado grande afluência, desde o dia 26 de dezembro e, por isso, pedem aos utentes que se dirigam aos Centros de Saúde, ao invés dos hospitais da região (Hospital de Aveiro e Hospital de Águeda)."A Diretora Clínica do CHBV, Drª Anabela Barcelos, recomenda: 'todos os doentes que apresentem sintomas agudos (tosse, febre, dor de garganta/ouvidos) devem dirigir-se aos Centros de Saúde/Unidades de Saúde Familiar, cujas equipas estão preparadas para receber, tratar e, se for o caso, encaminhar para os Serviços de Urgência aqueles que considerarem necessitar de terapias específicas, sendo que estes terão prioridade relativamente aos que, com a mesma sintomatologia, se dirijam directamente ao hospital'.", lê-se no comunicado emitido belo CHBV.É ainda referido que os doentes que sofram de problemas na coluna ou outros do foro ortopédico, e que não necessitem de atendimento nas urgências, "devem dirigir-se aos médicos de família para que seja pedida a consulta de Ortopedia", uma vez que a especialidade não tem lista de esperas nos referidos hospitais.