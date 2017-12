Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospitais sem recursos humanos para acudir à gripe

Gestores hospitalares apreensivos com o aproximar do pico da gripe, previsto para janeiro.

Por Sónia Trigueirão | 01:30

Com o pico da gripe previsto já para janeiro, os gestores hospitalares começam a ficar bastante apreensivos porque não têm os recursos humanos necessários para acionar os planos de contingência estipulados pelo Ministério da Saúde.



Segundo Alexandre Lourenço, presidente da Associação Portuguesa de Administradores Hospitalares (APAH), os reforços têm sido feitos "a conta-gotas, os concursos são demorados e os números ficam aquém do necessário".



Refere o responsável que são necessários médicos, enfermeiros e assistentes operacionais (auxiliares de saúde). "Sobretudo assistentes operacionais", sublinha Alexandre Lourenço, acrescentando que o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, na apresentação do plano de contingência para a gripe e perante as preocupações manifestadas pelos administradores hospitalares, tinha assumido o compromisso de tratar da contratação de pelo menos 600 assistentes operacionais até ao final do ano.



"Não são novas contratações, são sobretudo substituições por reforma, licenças de maternidade ou por doença", explica o presidente da APAH, referindo que sem estes recursos muitas vezes a atividade programada tem de ser adiada.



Alexandre Lourenço defende uma maior autonomia de gestão dos conselhos de administração, por exemplo, para contratos de substituição e alguns serviços, atualmente dependentes dos ministérios da Saúde e das Finanças. E são as Finanças que demoram a dar despacho aos concursos.



"Para um contrato de substituição espera-se 6 meses ou mais", sublinha, acrescentando que "a autonomia seria obviamente acompanhada da devida responsabilização dos gestores, através de uma avaliação feita por uma comissão independente".



Mário Centeno garantiu que dívida não passa a de 2016

Em setembro, a dívida a todos os fornecedores na área da Saúde ascendia a 2072 milhões de euros, dos quais mais de 900 milhões eram referentes a pagamentos em atraso.



Mas mesmo assim, no dia 20 de dezembro, o ministro das Finanças, Mário Centeno, disse aos deputados da Comissão de Trabalho e da Segurança Social que este ano a dívida na Saúde não seria superior à de 2016 e que até há mais recursos humanos e mais consultas.



Dívida à indústria ultrapassa os 1090 milhões de euros

A dívida dos hospitais só à indústria farmacêutica ultrapassou os 1090 milhões de euros no final de outubro, quando em setembro já estava nos 1037,8 milhões.



Em novembro, o ministro da Saúde, Adalberto Campos Fernandes, anunciou que vão ser transferidos até ao final do ano 1,4 mil milhões de euros para a regularização das dívidas aos fornecedores do setor. Falta uma semana para 2017 terminar.



PORMENORES

Centros de saúde

Os centros de saúde de Norte a Sul do País estão reforçados para o Natal e Ano Novo e vão funcionar com horário alargado. As administrações regionais de Saúde estão a apelar aos utentes para que se dirijam primeiro aos centros de saúde.



Doentes escolhem

No último ano e meio, perto de 278 mil utentes escolheram um hospital diferente do da sua área de residência para ter uma consulta de especialidade. E destes, cerca de 167 mil optaram pelos grandes centros hospitalares de Lisboa e Porto.



24 milhões de euros

A Saúde foi destinatária, no último mês, de 24 milhões de euros das despesas publicadas em Diário da República. Estas incluem desde obras a material para prevenir a infeção por VIH.