Hospital confirma solos contaminados na Expo

Carmen Lima, coordenadora do centro de informação de resíduos da associação ambientalista Quercus, admite que "com o fim dos trabalhos o cheiro a químicos termine".



Perante o projeto para a construção de um outro edifício num terreno próximo com as mesmas características, os moradores temem que surja um novo foco de odor a combustíveis "É insuportável viver com isto diariamente. Parece que estamos sempre numa estação de serviço", acrescentou Carlos Ardisson. A José de Mello Saúde estima que a obra fique concluída até final do ano. Adianta a empresa que "tem sido feita uma separação dos solos e as terras contaminadas são encaminhadas para locais apropriados".

Moradores do Parque das Nações, em Lisboa, realizaram no domingo um protesto perante a existência de um intenso cheiro a combustível na parte sul da freguesia. A ação decorreu junto do terreno onde antes da Expo 98 existia a refinaria de Cabo Ruivo.Os maus cheiros, segundo a população, resultam da remoção dos solos para a construção de um parque subterrâneo com vários pisos, na obra de expansão de instalações do Hospital Cuf Descobertas. A José de Mello Saúde, proprietária do terreno em causa, confirmou que os solos estão contaminados."O nosso maior receio é que o contacto permanente com este cheiro possa ter consequências ao nível da saúde", referiu Carlos Ardisson, membro da associação de moradores A Cidade Imaginada Parque das Nações. "Nas últimas semanas tem sido todos os dias: o cheiro acentuou-se na intensidade e número de horas em que é sentido", referiu.