Hospital corrige data de consulta a diabético

"Para que servem as análises e a ecografia se depois adiam a consulta? É desprezar os exames", salientou. Manuel ficaria também sem a resposta sobre se necessitaria de continuar com a medicação específica para a próstata.Contactado pelo, o Centro Hospitalar de Vila Real garantiu que o utente vai ser consultado ainda durante este mês. "Foi preciso pressionar. A saúde é um assunto sério", lamentou depois Manuel Gomes.

"Não perdoo. É inaceitável". Manuel Gomes, de 61 anos, viu a sua consulta, inicialmente marcada para este mês, adiada para novembro pelo Centro Hospitalar de Trás- os-Montes e Alto Douro, em Vila Real. Só depois de contactada peloé que a unidade hospitalar acabou por reagendar a consultar para este mês.Manuel, natural de Vila Real, tem Diabetes Tipo II há 14 anos e um problema na próstata. Começou a ser seguido na Medicina Interna do Hospital de Vila Real em novembro de 2016. O médico agendou-lhe análises (para 5 de abril) e uma ecografia à próstata (21 de abril), assim como uma segunda consulta, no dia 24 de abril. No entanto, o utente foi ontem surpreendido com o adiamento da mesma para 6 de novembro.Indignado, ligou para o hospital e conta que foi informado de que o médico vai estar ausente durante uns dias do serviço, sendo, por isso, feitas remarcações. "Adiada por um mês, ainda aceitava. Agora por sete, não posso ficar calado. Preciso da medicação da diabetes, que está a terminar", contou aoManuel Gomes.