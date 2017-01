Hospital de Braga no topo da excelência

O que achou desta notícia?







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito

Obrigado pelo seu contributo.







100% Muito insatisfeito

100%





Muito satisfeito pub

O Hospital de Braga registou a melhor classificação do País no parâmetro ‘Excelência Clínica’, no Sistema Nacional de Avaliação em Saúde da Entidade Reguladora da Saúde (ERS). Em 14 áreas submetidas a avaliação, de um total de 16, a unidade em Parceria Público-Privada (PPP), da José de Mello Saúde, obteve classificação máxima em oito (3 estrelas). Em outras cinco áreas, o hospital registou 2 estrelas. A unidade não se submeteu a avaliação às duas áreas de Cirurgia Cardíaca por não ter a especialidade.Na área ‘avaliação da dor aguda’, a unidade não forneceu elementos necessários. O CM contactou o hospital, mas não foi possível obter um esclarecimento até ao fecho da edição.No ‘top 3’, além do de Braga, também o Hospital de Vila Franca de Xira é uma PPP. O SINAS avaliou 160 unidades de saúde (87 do setor público, 47 do privado e 26 do social).