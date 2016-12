Hospital de Penafiel nega erro na morte de jovem

A família da jovem recorreu ao Tribunal Administrativo e Fiscal de Penafiel para reclamar uma indemnização de 530 mil euros à unidade hospitalar, mas tanto o CHTS como o ministério defendem o arquivamento do processo.Os pais de Sara Moreira alegam que houve negligência médica, numa ação administrativa para efetivação de responsabilidade civil extracontratual contra o Centro Hospitalar do Tâmega e Sousa (CHTS), ao qual pertence o Hospital Padre Américo.No processo, os pais da jovem defendem que o diagnóstico da neoplasia ficou comprometido porque o hospital nunca submeteu a rapariga a uma tomografia axial computorizada (TAC) ou a uma ressonância magnética. ""Uma TAC permitiria o diagnóstico correto, atempado, praticamente sem qualquer margem de incerteza", argumentam, os advogados, considerando ainda que "os médicos não atuaram com a diligência que lhes era imposta, agindo deste modo com culpa".No processo lê-se ainda que "os errados diagnósticos, a não utilização de meios complementares de diagnóstico em imagiologia e a omissão de tratamento adequados são de considerar causas do dano sofrido, a morte, pois que a evolução da neoplasia podia ter sido evitada com o tratamento adequado"."A sintomatologia que [Sara] apresentava no serviço de Urgência, a rápida melhoria, na grande parte das vezes com medicação administrada, e a referência a um estado de ansiedade comum e habitual assumido pela mesma não eram compatíveis com a suspeição de um tumor cerebral", pode ler-se no documento entregue pelo centro hospitalar em tribunal e divulgado pela imprensa.O Ministério da Saúde, que é réu neste processo, alega que Sara Moreira faltou a duas consultas em 2012 das especialidades de Medicina Interna e Psiquiatria que seriam determinantes para avaliar o estado mental da jovem.