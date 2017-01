Hospital de S. João vai ter nova ala pediátrica

Com esta aprovação, vai ser possível responder "a uma situação demasiadamente precária que, desde 2011, se verificava com a instalação do internamento pediátrico do S. João", sublinha a ARS.O internamento pediátrico daquele hospital funciona em contentores, no exterior do edifício central do Hospital de S. João.Contactada pela Lusa, fonte da ARS-Norte referiu que o Ministério da Saúde aprovou o plano do hospital "este mês".Quanto ao início da obra, disse, está já a ser desenvolvido "o processo administrativo" para que a empreitada "se inicie ainda este ano".Na sua edição de hoje, o jornal Público afirma que "as atuais instalações do internamento pediátrico do Centro Hospitalar do S. João, a funcionar há anos em contentores, estão a deteriorar-se de dia para dia, comprometendo o conforto e o bem-estar das crianças".O diário refere que uma avaria no sistema de ar condicionado obrigou recentemente os doentes a suportarem temperaturas muito baixas, tendo necessidade de dormir com casacos e outros agasalhos para ficarem mais confortáveis.Mas também "problemas no sistema de aquecimento fazem com que doentes tenham de ser transferidos de enfermaria enquanto a avaria não é reparada", sendo que as queixas proveem tanto doentes como de profissionais.O Público salienta ainda que "o internamento pediátrico debate-se com outras insuficiências como infiltrações de água que fazem com que chova dentro dos contentores".De acordo com o diário, o internamento pediátrico, que conta com 54 camas, foi transferido para os contentores em 2008.