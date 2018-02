Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Hospital do Porto abre inquérito a "selvática agressão" a quatro profissionais

Enfermeiros ficaram feridos em desacatos na unidade hospitalar na noite de terça-feira.

11:50

O Centro Hospitalar de São João (CHSJ), no Porto, abriu um inquérito interno para esclarecer "todas as circunstâncias" da agressão "selvática" a quatro profissionais do Serviço de Urgência, registada na noite de terça-feira, anunciou esta quarta-feira o conselho de administração.



Em comunicado enviado à Lusa, o conselho de administração do CHSJ refere ainda que comunicou os factos às autoridades competentes e manifesta "toda a solidariedade" para com os profissionais envolvidos.



O caso registou-se pouco depois das 23h00 de terça-feira e relaciona-se com a entrada de um doente que se fazia acompanhar por "um número indeterminado" de pessoas.



Na sequência de uma alegada demora de atendimento do doente, foram agredidos dois enfermeiros, um auxiliar e um segurança.



O CHSJ diz que o doente "foi triado de acordo com os procedimentos normais e cumprindo todos os tempos previstos".



"Repentinamente, o doente e acompanhantes referidos agrediram selvaticamente quatro profissionais do Serviço de Urgência", acrescenta.



Segundo fonte da PSP, um dos enfermeiros necessitou de ficar internado.



O agente da PSP em serviço no posto policial do hospital tentou fazer detenções e chegou mesmo a concretizar disparos de intimidação, para o ar, mas não evitou a fuga dos envolvidos, que chegaram mesmo a tentar atropelá-lo.



Com a chegada de reforços, a PSP acabou por dispersar os agressores.